"Ведьмак" от Netflix получил свои первые оценки

Новости культуры:Сериал "Ведьмак" оценили не очень высоко.

Сериал «Ведьмак» от Netflix наконец добрался до релиза. Журналисты же успели посмотреть картину раньше остальных и рассказали, стоит ли тратить на адаптацию время и деньги.

Что известно

Спустя 8 обзоров на Metacritic сериал получил средний рейтинг в 53 балла. От пользователей сериал заработал 6.9. Критик Paste Magazine поставил «Ведьмаку» 83 балла, назвав его «дико занимательным» сериалом для поклонников и новичков вселенной. В то же время Entertainment поставили творению Netflix 0 баллов…

В основном сериал ругают за растянутое повествование и нудные диалоги. В то же время «Ведьмак» не успевает достаточно раскрыть важный персонажей, хоть и мечется между ними. Актеры же справились неплохо, хоть у фанатов и остались претензии к выбору каста. В минусы журналисты также записали излишнюю пафосность и вымученные шутки. Спасают сериал только экшен сцены и неплохая графика.

«Понравится ли вам Ведьмак, если вы любопытный новичок? Может быть, но вы должны быть терпеливы», — Hollywood Reporter, 50 баллов.

«Это больше похоже на приключение для утра субботы, чем престижное вечернее воскресное шоу. Если для вас это звучит весело, то вы правы», — The New York Times, 60 баллов.

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