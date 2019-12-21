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Украинский фильм "Племя" назван лучшим фильмом года по версии Rolling Stone (Видео)

Украинский фильм "Племя" назван лучшим фильмом года по версии Rolling Stone (Видео)
18:11 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого занял 48 позицию среди самых успешных лент десятилетия по версии Rolling Stone.

Американское издание Rolling Stone опубликовало рейтинг лучших фильмов, вышедших в прокат в течение последних десяти лет. Среди голливудских лент оказалась картина украинского сценариста "Племя", которая по праву признана самым титулованным отечественным фильмом.

"Безрадостная драма, исполненная глухонемым непрофессиональным актером, который общается с помощью языка жестов, превращает сценарий "Повелителя мух" в увлекательное кинематографическое повествование", – прокомментировали представители Rolling Stone.

За 2 часа фильма зрители не услышат ни слова. На экране только язык жестов и ни какого дубляжа или субтитров. Картина рассказывает драматическую историю интерната для подростков с недостатками слуха. Здесь царят свои законы и чтобы выжить в жестоком мире, нужно стать одним из "племени". В фильме есть и любовь, и интриги, и нескрываемая жестокость и насилие.

Племя: смотрите трейлер

Первые позиции рейтинга издания Rolling Stone

1. Лунный свет

2. Социальная сеть

3. Корпорация "Святые моторы"

4. Юность

5. Ловушка

Фильм "Племя" оказался на 48 позиции, обойдя научно-фантастическую "Черную пантеру" и драматическую работу Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главных ролях. Лента "Племя" уже получала почетное звание "Прорыв года" 2014 от Rolling Stone и смогла собрать многочисленные награды на Каннском кинофестивале и премии Еврооскар.

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Фильм, Rolling Stone, Племя, Мирослав Слабошпицкий, Лучшая картина года.
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