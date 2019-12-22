"Женщина в окне": опубликован украинский трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:В сети появился дублированный трейлер триллера "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли.

В картине также снимаются Джулианна Мур, Уайатт Расселл и Гэри Олдман. Режиссером картины выступил Джо Райт, у которого Олдман снимался в драме о Второй мировой войне "Темные времена". Сценарий адаптации написал драматург и лауреат Пулитцеровской премии Трейси Леттс.

Фильм снят по мотивам одноименного бестселлера А. Дж. Финна. Произведение рассказывает об одинокой Анне Фокс, которая развлекается просмотром старых картин и легкими алкогольными напитками. И еще у нее есть маленькая страсть — она любит подсматривать за своими соседями, внешне ведущими образцовую жизнь. Но однажды она станет свидетелем события, которое полностью перевернет ее жизнь.

В украинский прокат картина выйдет 14 мая 2020 года.

Как ранее сообщалось, в Сети появился украинский трейлер боевика "Тенет". Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.