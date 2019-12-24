Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)

1 Их персонажи порой даже более известны, чем знаменитые герои-любовники. Однако эти звезды ходят по улицам спокойно – у них не просят автографов и не узнают в транспорте, ведь их лица в кадре остаются скрыты. Альф Самоуверенного и обаятельного инопланетянина придумал и создал американский актер и продюсер Пол Фаско. Как настоящий творец, управлял своей куклой он чаще всего сам. Также Пол подарил Альфу свой голос, так что можно говорить, что именно он является "настоящим Альфом". Однако Пол – человек нормального роста, поэтому в тех кадрах, где меховая кукла бегает и ходит, в него забирался актер-карлик Михай Месарош. Этот прекрасный артист большую часть жизни работал в цирке, но зрители его видели еще в нескольких фильмах и сериалах.

2 Неизвестные звезды "Звездных войн" Актеры маленького роста порой бывают настоящим спасением, когда нужно перевоплотиться в создания с необычными габаритами. Сегодня компьютер приходит на помощь при съемках хоббитов и гномов, а вот раньше все было по-настоящему. Актер и комик Кенни Бейкер совершил действительно звездный взлет, снявшись в роли робота R2-D2 в фильмах франшизы "Звёздные войны". Его друг по сценарию C-3PO также стал невероятно популярен, хотя актера Энтони Дэниелса на улицах также не узнавали. Интересно, что на самом деле отношения у кинематографических роботов за пределами площадки не складывались. Это не помешало им, однако, сняться в семи лентах. На самом деле, эти роли были для актеров тяжелым испытанием: костюмы были достаточно сложными "в управлении", а съемки в Тунисе в жару превращались в настоящую пытку. Кенни вспоминал об этом: "Я не мог самостоятельно выбраться из робота, и когда говорили: "Снято, прервемся на ланч", случалось, что меня забывали вытащить". А Энтони- C-3PO даже получил на площадке травму: "Первое облачение в костюм закончилось настоящим ЧП. Я сделал два шага, и вдруг левая нога пластикового костюма лопнула под давлением моей. Осколки пластика впились в мягкие ткани. И мы сняли пластиковую ногу. Я играл в одной "ноге". Вот тогда-то меня и начала охватывать паника: на что же я подписался?" А для воплощения инопланетянина Чубакки проблема была противоположной – требовался гигант. Поэтому непрофессиональный актер Питер Мехью получил эту роль без проб, он просто встал с кресла, и был тут же утвержден – не часто на улицах встретить человека ростом в 221 см. Бывшего фельдшера облачили в костюм, связанный из шерсти ангорских коз, и также отправили на съемки в жаркие страны. Когда его спрашивали, каково это было, тот сравнивал свое состояние с едой в микроволновке. Кстати, голос, которым разговаривает Чубакка – это смесь криков различных животных: медведя, льва, тигра и моржа.

3 Гиганты наступают Еще несколько актеров, роли которых гораздо более известны, чем они сами, были выбраны в основном из-за высокого роста. Когда участники съемочной группы нового фильма "Чужой" увидели в баре странную фигуру Боладжи Бадеджо, то вопрос с актером на роль "главного монстра" отпал. 2-метровый и ужасно худой молодой человек с непропорционально длинными руками идеально подошел для этого и сумел перевоплотиться в ужасающее инопланетное существо, облачившись в уникальный костюм. Даже сегодня, несмотря на помощь техники, иногда для съемок требуются настоящие гиганты. Так, например, Вун-Вун из "Игры престолов" был "создан" частично на компьютере, но актер Йен Уайт, сыгравший его, и сам настоящий великан – его рост составляет 2 м 16 см. Артист сначала хотел получить в сериале роль Горы, однако в результате сыграл несколько других фантастических персонажей – от Белых Ходоков до Вун-Вуна.