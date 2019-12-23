Оливия Колман сыграет убийцу в сериале "Садовники"

Новости культуры:45-летняя обладательница "Оскара" сыграет главную роль в фильме, сценаристом которого выступает ее муж Эд Синкле.

Несмотря на то, что 45-летняя британская актриса Оливия Колман получила мировую славу в достаточно зрелом возрасте, это не мешает ей получать главные роли во взрывных проектах и оттачивать свои актерские способности, пробуя себя в разных амплуа.

Так, несколько новым и контрастным проектом для Оливии Колман, которая выполняет роль Елизаветы II в новом сезоне "Короны", станет сериал "Садовники" (Landscapers). Об этом сообщает издание Variety.

В кресло режиссера сел американский кинотворец Александр Пейн, который известен такими работами, как "Потомки" (2011) и "На обочине" (2004).

Как отмечается в источнике, в сюжет сериала будут положены реальные события. Так, по сценарию "Садовников", обычная пара среднего возраста Сьюзан и Кристофер - обычные супруги со спокойным и тихим нравом. Однако, несмотря на это, в какой-то момент они решают убить родителей Сьюзан. Местная полиция узнает об этом лишь через 10 лет, когда на заднем дворе найдет останки их тел.

Как известно, проект получит четыре эпизода, а на роль мужа Оливии Колман пока проводится кастинг. Съемки сериала стартуют не раньше, чем весной 2020 года.