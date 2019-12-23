Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф претендует на новую роль

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф претендует на новую роль
15:30 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Актер может исполнить главного персонажа в новом проекте из киновселенной Marvel.

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф  является одним из кандидатов на заглавную роль в супергеройском телесериале "Лунный рыцарь", разработкой которого занимается Marvel Studios. Интересно, что после участия в "поттериане" Рэдклифф по большей части сосредоточился на различных независимых проектах с небольшой аудиторией, тогда как теперь — если появившиеся слухи небеспочвенны — у британского актера есть шансы вновь заявить о себе в крупном проекте.

Согласно комиксовому канону Marvel, Лунный рыцарь — супергеройское альтер-эго бывшего агента ЦРУ по имени Марк Спектор. Будучи мастером боевых искусств, герой также обладает различными сверхъестественными способностями.

Например, он отличается блестящим интеллектом, может становиться невидимым, а также способен быстро исцелять свои раны. Правда, во всей своей мощи Лунный рыцарь может представать только ночью, поскольку он зависит от энергии Луны. 

Королевская семья Великобритании активно готовится к Рождеству (Фото)

Сообщается, что, поскольку Марк Спектор имеет еврейские корни, на роль Лунного рыцаря руководители Marvel Studios намерены подобрать именно актера-еврея, и Рэдклифф всецело соответствует этому требованию. Правда, какой-то официальной информации по этому поводу в ближайшее время ждать не стоит — на данный момент творческая команда Marvel сфокусирована на ряде других телепроектов, в числе которых "Сокол и Зимний солдат" (осень 2020 года), "ВандаВижен" (весна 2021 года) и "Соколиный Глаз" (осень 2021 года).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Marvel, Дэниел Рэдклифф, Кинофильмы, Звезда Гарри Поттера, Лунный рыцарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
В Харькове одновременно &quot;заминировали&quot; почти 300 объектов
В Харькове "заминировали" почти 300 объектов
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь