Снова что-то не то: мюзикл "Кошки" отправлен на доработку

Новости культуры:После премьеры фильм получил очень низкие оценки критиков и было принято решение снова его доработать

Universal разослала американским кинотеатрам специальное уведомление о том, что они получат обновленную версию мюзикла с "некоторыми улучшенными визуальными эффектами".

Как выяснилось, команда проекта с трудом успела завершить работу над CGI к мировой премьере, которая состоялась 16 декабря в Нью-Йорке. Хупер хотел в дальнейшем детальнее проработать некоторые спецэффекты.

Украинские зрители смогут оценить фильм уже совсем скоро - в прокат "Кошки" выйдут 26 декабря. В фильме снимались Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Джуди Денч, Иэн МакКеллен, Тэйлор Свифт, Джейсон Деруло и Франческа Хэйуорд.

Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.