По роману "Кэрри" Стивена Кинга снимут сериал с сюжетными изменениями

Новости культуры:Дебютный роман Стивена Кинга "Кэрри" получит очередную экранизацию — на этот раз в форме мини-сериала.

Стивен Кинг по праву может считаться чемпионом по количеству экранизаций собственных произведений.

Разработкой фильма занимается кабельный телеканал FX, но на данный момент проект находится на ранней стадии производства и еще не обзавелся сценаристом. Какой-либо дополнительной информации о будущем фильме пока нет.

Последняя на данный момент киноадаптация романа "Кэрри" вышла в 2013 году. Картина получила название "Телекинез", а главные роли в ней исполнили Хлоя Грейс Морец, Джулианна Мур, Габриэлла Уайлд и Джуди Грир.

Вместе с тем первая экранизация культового хоррора вышла еще в 1976 году. Фильм был поставлен Брайаном Де Пальмой, тогда как актерский состав включал таких знаменитых артистов, как Сисси Спейсек, Пайпер Лори и Джон Траволта. В 1999 году эта картина получила сиквел, который, правда, не снискал успеха. Наконец, имеется также телефильм по мотивам "Кэрри", снятый в 2002 году.

Мини-сериал "Кэрри" от FX составит компанию ряду других предстоящих фильмов по произведениям Стивена Кинга. Так, недавно телеканал Epix заказал сериал по рассказу Кинга "Поселение Иерусалим" с Эдрианом Броуди в главной роли, фильм должен выйти в 2020 году. В январе на HBO выйдет экранизация романа Кинга "Чужак", тогда как CBS готовит к выходу мини-сериал по роману "Противостояние".