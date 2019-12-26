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Звезды из прошлого, псевдонимы которых знает каждый (Фото)

Смотрите фото (13)
Звезды из прошлого, псевдонимы которых знает каждый (Фото)
06:12 Сегодня Телеграф spletnik.temaretik.com Фото: spletnik.temaretik.com

Новости культуры:Старое кино сейчас, пожалуй, можно выделить в особый жанр — ностальгический.

  • 1

    Фаина Раневская взяла псевдоним в честь литературной героини

    Провинциальная актриса Фанни Фельдман выступала в составе театральной группы в Керчи. Однажды она с коллегой по сцене зашла в банк за денежным переводом, но на выходе из здания ветер вырвал купюры у девушки из рук. Ей оставалось проводить их взглядом и констатировать, что по крайней мере улетели деньги красиво.

    Спутник Фанни пришел от реплики в восторг и сказал, что так могла бы сказать чеховская Раневская. Юная актриса запомнила это и позже взяла псевдоним в честь героини "Вишневого сада".

  • 2

    Андрей Миронов до третьего класса носил другую фамилию

    Любимец советских зрителей мог бы значиться в афишах как Андрей Менакер. Фамилию отца будущий актер носил в детстве. Но потом в стране началась политическая кампания по "борьбе с космополитизмом". Опасаясь антисемитских настроений, родители решили, что мальчику будет спокойнее с фамилией матери.

  • 3

    Имя Ролана Быкова перепутали в паспортном столе

    Ролана Быкова родители назвали в честь французского писателя Ромена Роллана. Правда, перепутали местами непростые для русского слуха имя и фамилию. Путаница преследовала будущего актера и дальше: имя то ли неправильно услышали, то ли неверно вписали, но в паспорте значилось непривычное для зрителей Роланд Быков.

  • 4

    Вера Алентова отправилась в ЗАГС регистрировать дочь, а сменила собственную фамилию

    Актриса, известная нам под фамилией Алентова, начинала карьеру как Вера Быкова. Это ее настоящая фамилия по отцу. Говорят, о возможности поменять данные в паспорте Вера не знала и случайно услышала об этом, когда пришла в ЗАГС регистрировать новорожденную дочь.

    Алентова — фамилия матери актрисы. Отец Веры умер, когда ей было 4 года, и его она почти не помнила. Сама звезда картины "Москва слезам не верит" говорит, что фамилия Алентова происходит от греческого слова "истина".

  • 5

    Нонна Мордюкова получила при рождении имя в честь революции

    В документах знаменитой актрисы значилось другое имя — Ноябрина Мордюкова. Есть две версии, почему ее решили назвать именно так. Согласно первой, родители нарекли дочку в духе времени, в честь Октябрьской социалистической революции. По второй, Ноябриной девочку назвали в честь месяца, когда она родилась.

  • 6

    Иннокентий Смоктуновский прятался от прошлого

    Иннокентий Смоктунович родился в Томской области. По семейной легенде, в Сибирь сослали его прадеда из Беларуси. Говорят, немного изменить фамилию актер решил ради благозвучности. Но есть и еще одна версия: отец и дед кинозвезды были раскулачены, а дядя расстрелян. С такой биографией рассчитывать на хорошие роли актеру в СССР было бы сложно.

  • 7

    Светлана Тома прославилась под фамилией прабабушки

    Звезда Светланы Фомичевой взошла после выхода на экраны фильма "Табор уходит в небо". Правда, в титрах исполнительница роли красавицы-цыганки значилась под экзотическим псевдонимом "Тома". Его актриса выбрала в память о прабабушке по материнской линии.

  • 8

    Зиновий Гердт взял псевдоним в честь балерины

    В 1916 году в небольшом городке Витебской губернии появился на свет Залман Храпинович. Он был четвертым ребенком в семье управляющего бакалейной лавкой. В 16 лет мальчик отправился в Москву к брату, поступил учиться и увлекся театром. Сейчас мы знаем его как Зиновия Гердта.

    По воспоминаниям современников, псевдоним актер выбрал в честь некогда знаменитой балерины. Почему его пленила именно она — загадка.

  • 9

    Фамилия Александры Яковлевой — дань уважения дедушке

    Родители Александры Иванес рано развелись, и воспитывали девочку в основном бабушка и дедушка. Наверное, именно поэтому одна из главных красавиц советского кинематографа взяла фамилию дедушки — и прославилась как Александра Яковлева.

  • 10

    Леонид Утесов обязательно хотел псевдоним в честь возвышенности

    Смена имени для Лазаря Вайсбейна была условием участия в одной из постановок. Новую фамилию творческий одессит решил придумать такую, какой нет ни у кого. И она непременно должна была напоминать о вершинах. Варианты Скалов и Горский уже были заняты, пришлось остановиться на псевдониме Утесов.

  • 11

    Рина Зеленая сократила имя, чтобы оно поместилось на афишу

    Екатерина Зеленая сократила имя и стала известна просто как Рина. Причина появления этого псевдонима была весьма прозаической: длинное "Екатерина" с трудом помещалось на афиши, и однажды лишние буквы просто решительно убрали.

  • 12

    Родители дали Олегу Борисову имя в честь бельгийского принца

    Обаятельный актер, сыгравший афериста в фильме "За двумя зайцами", в паспорте звался Альбертом Борисовым. Говорят, когда он появился на свет, в Москву с визитом пожаловал бельгийский принц. Мама артиста впечатлилась заморским гостем и назвала сына редким именем. Потом Альберт сократился до Алика, а Алик превратился в Олега.

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Кино, Актеры, Знаменитости, Советские фильмы, Кинозвезды, Псевдонимы, Советские звезды.
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