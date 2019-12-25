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Это фиаско: "Звездные войны 9" провалились в Китае

Это фиаско: "Звездные войны 9" провалились в Китае
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Финальный фильм саги "Звездных войн" потерпел провал в прокате в Китае.

Несмотря на ажиотаж вокруг трейлер и тизеров, вопреки ожиданиям фанатов, несмотря на пиар от создателей, фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" таки провалился в прокате.

Фильм "Звездные войны 9" провалился в прокате в Китае сообщает издание The Hollywood Reporter. Там он стартовал с катастрофически низким результатом, как для проекта такого масштаба.

За первый уикенд девятый эпизод "Звездных войн", который получил название "Скайуокер. Восход", собрал всего 12 миллионов долларов. Добавим, что бюджет фильма достигал 275 миллионов долларов. К примеру, анимационный фильм от Disney "Ледяное сердце 2" за первые выходные собрал в Китае 53 миллиона долларов при смете 150 миллионов долларов.

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Что касается "Звездных войн 9", в Северной Америке они также стартовали хуже, чем того ожидали создатели и прогнозировали критики. За премьерный уикенд в прокате эпизод собрал 175,5 миллиона долларов, а по прогнозам кассовый сбор должен был достичь 195 миллионов долларов.

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Кино, Фильм, Звездные войны, Прокат.
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