Мюзикл "Кошки": сюжет и трейлер фэнтезийной ленты (Видео)

Новости культуры:Режиссер пригласил знаменитых голливудских красавиц на главные роли, что вызвало немалый интерес к киноленте.

Американская поп-певица Тейлор Свифт стала героиней бродвейского мюзикла "Кошки" (Cats). Съемками киноадаптации занимается компания Universal Pictures, которая красиво готовилась к премьере, публикуя тизеры и трейлеры.

В основе сюжета мюзикла – жизнь кошек разных пород из племени избранных. Ежегодно они собираются на торжественный бал, куда приезжают из разных уголков мира. Во время знакового события кошки устраивают настоящую вечеринку с танцами, песнями и откровенными историями. В каждом рассказе главные героини словно доказывают, почему они являются избранными и должны принадлежать к Племени.

Режиссером зажигательного фильма "Кошки" стал Том Хупер. Именно он решил экранизировать знаменитый бродвейский мюзикл, созданный Эндрю Лойдом Узббером в 1981 году.

Так, в фильме можно будет увидеть Тейлор Свифт, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон и Ребел Уилсон. Кроме этого, в "Кошках" сыграл и знаменитый Идрис Эльба.

Съемки киноленты начались еще летом 2018 года, о чем Тейлор Свифт сообщила в своем блоге. Однако премьеру создатели запланировали на конец декабря 2019 года. Поэтому уже сегодня, 26 декабря, встречайте мюзикл "Кошки" на украинских экранах.