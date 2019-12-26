Режиссер "Сироты Бруклина" предстанет перед судом в следующем году

Новости культуры:Трагедия, в которой погиб пожарный, произошла в марте 2018 года.

50-летний американский кинотворец Эдвард НортонЭдвард Нортон предстанет перед судом из-за смертельного пожара, который случился во время съемок его фильма "Сирота Бруклин".

Однако дело будет рассмативаться только в следующем году. Как сообщает издание Deadline, судебное заседание, во время которого Эдвард Нортон даст свои показания, состоится 20 февраля 2020 года.

Как известно, смертельный пожар случился на съемках фильма "Сирота Бруклин" в марте 2018 года, в процессе тушения которого погиб пожарный Майкл Дэвидсон. Его вдова подала в суд на владельца здания, а также на компанию Class 5, Inc. К женщине присоединился также арендатор помещения, которое загорелось.

В источнике отмечается, что Эдвард Нортон был первым, кто заметил, что во время съемок одной из сцен в подвале дома подозрительно задымлено. В тот момент, когда пожар поднялся, в помещении никого не было, однако огонь быстро распространился, из-за чего один из спасателей погиб сразу на месте.