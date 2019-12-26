"Ведьмак": как снимались экшен-сцены в сериале (Видео)

Новости культуры:После премьеры сериала создатели ленты решили поделиться фрагментами из-за кулис съемок.

В сети появился ролик о том, как снимались экшен-сцены в сериале "Ведьмак" от Netflix, премьера которого состоялась 20 декабря. Видео на своем YouTube-канале опубликовала одна из постановщиц трюков Люси Унгер (ее можно увидеть в кадре на 32 секунде).

Сцены со взрывами, падениями и сожжением создавались при помощи каскадеров. В записи показан процесс создания таких масштабных сцен, как вихрь во время пира в Цинтре или захват города войсками Нильфгаарда.

По словам Люси Унгер, в опубликованном видеоролике показано лишь 25% от всех отснятых экшен-сцен "Ведьмака".

Напомним, в главных ролях сериала "Ведьмак", основанного на серии книг Анджея Сапковского, снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра и др. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а его создательница, сценаристка Лорен Хиссрич планирует снять всего семь сезонов.