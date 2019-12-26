"Миссия - космос": Госкино выпустит фильм о первом космонавте Украины

Новости культуры:Известно, что премьеру картины планируют на 2021 год.

На днях Госкино заключило договор с организацией "Общая победа продакшн", в котором они договорились о совместном производстве фильма "Миссия – космос". В центре сюжета картины появится известный украинский летчик и космонавт – Леонид Каденюк.

О том, что производство фильма "Миссия – космос" находится на стадии разработки, сообщает пресс-служба Госкино.

Режиссером фильма станет Сергей Шахворостов, а в кресло сценариста и продюсера сядет Валерия Иваненко. В общем государственное финансирование фильма составит 3,3 миллиона гривен. Эта сумма составляет 80% от общей стоимости производства фильма "Миссия – космос".

Документальный фильм "Миссия – космос" – это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля, – отмечают представители пресс-службы.