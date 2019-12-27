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Плохой рейтинг кассовым сборам не мешает: "Звездные войны 9" принес создателям уже 400 миллионов

Плохой рейтинг кассовым сборам не мешает: "Звездные войны 9" принес создателям уже 400 миллионов
02:34 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:"Звездные войны 9" показали второй результат Рождества.

Несмотря на не слишком лестные отзывы критиков и зрителей, фильм "Звездные войны 9: Скайуокер. Восход" не снижает обороты в домашнем прокате.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в рождественский день картина собрала 35 миллионов долларов, и это был второй результат в истории. Больше заработал лишь седьмой эпизод "Звездных войн" (49,3 миллиона долларов). Совокупные мировые сборы девятого эпизода превысили 400 миллионов долларов.

Второе место в Северной Америке занял приключенческий боевик "Джуманджи 2: Новый уровень", собравший 25 декабря 12,5 миллиона долларов. В мировом прокате на счету картины уже более 300 миллионов долларов. Стоит отметить, что в 2017 году, когда в прокат вышел восьмой эпизод "Звездных войн", соотношение сил было примерно таким же.

Это фиаско: "Звездные войны 9" провалились в Китае

Третью строчку предновогоднего рейтинга занимала картина "Маленькие женщины", собравшая в Рождество семь миллионов долларов.

Вероятнее всего, подобное распределение мест в десятке лидеров американского проката сохранится и на следующих выходных, последних в 2019 году.

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США, Фильм, Звездные войны, Звездные Войны 9: Скайуокер Восход.
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