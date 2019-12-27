Джоди Уиттакер не против снятся сс Дэвидом Теннантом и Кристофером Экклстоном в "Докторе Кто"

Новости культуры:Джоди призналась, что с удовольствием оказалась бы на одной съемочной площадке с Дэвидом Теннантом.

Переменчивый внешний вид главного героя стал отличительной чертой "Доктора Кто", объединив разных актеров, которые изображали Повелителя Времени во время его захватывающих, но вместе с тем опасных приключений.

И вот не так давно оказалось, что у действующего Доктора Джоди Уиттакер есть мечта, которую с энтузиазмом разделили поклонники сериала. В интервью Radio Times актриса заявила, что хотела бы сняться в кроссовере, который объединит нескольких предыдущих Докторов.

Затем она пожелала внести в список еще одного коллегу — Криса Экклстона. Актриса призналась, что уже работала с каждым из них, и знает, что все вместе они смогли бы сделать нечто потрясающее.

И правда, союз девятого, десятого и тринадцатого Докторов был бы невероятным зрелищем, а если учесть, что через четыре года сериал отпразднует 60-летие, у шоураннеров определенно есть повод сделать желания Джоди реальностью.

Кстати, экранные друзья Уиттакер Тосин Коул и Мандип Гилл заявили, что вернули бы Доктора в воплощении Теннанта и Мэтта Смита, так как им хотелось бы отправиться в путешествие вместе с ними. Также актеры мечтают о возвращении Розы Тайлер в исполнении Билли Пайпер.

Напомним, новый сезон "Доктора Кто" начнется уже 1 января, и создатели сериала пообещали зрителям много пугающих событий и невероятных монстров.