Скачать
Пятница, 27.12.2019
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день
27 декабря - приметы и обряды в Филимонов день

Джоди Уиттакер не против снятся сс Дэвидом Теннантом и Кристофером Экклстоном в "Докторе Кто"

Джоди Уиттакер не против снятся сс Дэвидом Теннантом и Кристофером Экклстоном в "Докторе Кто"
08:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Джоди призналась, что с удовольствием оказалась бы на одной съемочной площадке с Дэвидом Теннантом.

Переменчивый внешний вид главного героя стал отличительной чертой "Доктора Кто", объединив разных актеров, которые изображали Повелителя Времени во время его захватывающих, но вместе с тем опасных приключений.

И вот не так давно оказалось, что у действующего Доктора Джоди Уиттакер есть мечта, которую с энтузиазмом разделили поклонники сериала. В интервью Radio Times актриса заявила, что хотела бы сняться в кроссовере, который объединит нескольких предыдущих Докторов.

Затем она пожелала внести в список еще одного коллегу — Криса Экклстона. Актриса призналась, что уже работала с каждым из них, и знает, что все вместе они смогли бы сделать нечто потрясающее.

"Арт-хаусная порнография": Роберт Патиссон поделился планами на случай провала "Бэтмена"
"Арт-хаусная порнография": Роберт Патиссон поделился планами на случай провала "Бэтмена"Читать полностью

И правда, союз девятого, десятого и тринадцатого Докторов был бы невероятным зрелищем, а если учесть, что через четыре года сериал отпразднует 60-летие, у шоураннеров определенно есть повод сделать желания Джоди реальностью.

Кстати, экранные друзья Уиттакер Тосин Коул и Мандип Гилл заявили, что вернули бы Доктора в воплощении Теннанта и Мэтта Смита, так как им хотелось бы отправиться в путешествие вместе с ними. Также актеры мечтают о возвращении Розы Тайлер в исполнении Билли Пайпер.

Напомним, новый сезон "Доктора Кто" начнется уже 1 января, и создатели сериала пообещали зрителям много пугающих событий и невероятных монстров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Джоди Уиттакер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
03 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
04 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
05 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь