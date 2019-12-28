Добрались и до Шерлока: кто поучаствует в новом проекте от Netflix

Новости культуры:Netflix объявил актерский состав своей адаптации о Шерлоке Холмсе.

История сверхразумного, ловкого и скрупулезного частного детектива пользуется большой популярностью уже много лет. Шерлок Холмс получил адаптацию в виде полнометражного фильма, сериала, киносимфонии и даже компьютерной игры. Однако историй с ним не бывает многовато, поэтому стриминговый сервис Netflix снимает еще одну ленту о его приключениях.

Фанаты Шерлока Холмса подтвердят: самые популярные проекты с участием данного персонажа – это одноименный фильм с Робертом Дауни-младшим и сериал, где Шерлока сыграл Бенедикт Камбербэтч. Однако стриминговый сервис Netflix бросил себе и предыдущим создателям так называемый вызов, решив снять новый телесериал. Об этом сообщает RadioTimes.

Кстати, 15-летняя звезда "Удивительных чудес" Милли Бобби Браун получит 6,1 миллиона долларов за роль сестры Холмса.

По словам представителей, их работа станет полноценным переосмыслением хорошо знакомой классической истории. Он даже получил другое название, которое будет звучать, как "Нелегалы". Проект уже нашел своих героев. Главные роли в будущей экранизации сыграют Генри Ллойд–Гьюз, известный ролью в сериале "Убивая Еву", и Ройс Пирресон, который играет в популярной ленте "Ведьмак".

Именно они окажутся в центре сюжета, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, однако в несколько иных образах. Если в классической истории эти герои отважные, умные и ловкие, то в сериале "Нелегалы" эти двое будут жить "на новый лад". Они будут присваивать себе достижения группы уличных мальчишек, которым удается раскрывать самые громкие преступления.