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Комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича выйдет в прокат 16 января

Комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича выйдет в прокат 16 января
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости культуры:Кинопроект "Мои мысли тихие" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино.

Лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.

О переносе старта проката, котоый ранее планировался на 2 января, сообщает кино-дистрибьютор "Артхаус Трафик".

Также кинокомпания представляет обновленные официальные постер и трейлер комедии "Мои мысли тихие" - дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.

"Фильм рассказывает историю о молодом звукорежиссере Вадима. Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украины" и отправиться в "привлекательную Канаду", подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима. В главных ролях - Ирма Витовская и Андрей Лидаговский ", - говорится в пресс-релизе.

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Как отмечается, мировая премьера фильма прошла в конкурсной секции East of the West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри. Украинская премьера картины состоялась в рамках Национальной конкурсной программы 10-го Одесского международного кинофестиваля, где фильм отметили Призом зрительских симпатий, премией за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская), специальным упоминанием (Андрей Лидаговский). Лента удостоена Национальной премии кинокритиков Украины "Киноколо" за открытие года (премия за лучший полнометражный дебют) и лучшую женскую роль (Ирма Витовская) и Премии зрительских симпатий кинофестиваля "Листапад" (Минск).

Спродюсировали картину Алла Белая и Дмитрий Суханов (студия "Toy Cinema»). Съемки проходили в Киеве, в Карпатах и на Закарпатье.

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Фильмы, Кино, Комедии, Мои мысли тихие.
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