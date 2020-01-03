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Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)

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Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
01:40 Сегодня Телеграф spletnik.temaretik.com Фото: pinterest.com

Новости культуры:Советские звезды эстрады и кино, талантливые и не предсказуемые люди. Они были кумирами для многих поколений молодежи.

  • 1

    Прошло много лет, и у этих артистов появились дети и внуки. Некоторые из них пошли по стопам своих знаменитых предков. А некоторые на оборот живут обычной жизнью и не стремятся к славе.

    Иван Янковский, внук Олега Янковского

    Иван Янковский только начинает свою карьеру в кино. Первая роль у Ивана была в десять лет. Это была лента "Приходи на меня посмотреть", режиссером которой был Олег Янковский, дед молодого актера. В дальнейшем Иван Янковский окончил ГИТИС. И стал актером "Студии театрального искусства" в 2013 году.

  • 2

    Юрий Никулин – младший, сын Юрия Никулина

    Юрий Никулин – младший решил пойти по стопам своего знаменитого деда, и пошел работать в Московский цирк. Но до этого он окончил Школу-студию МХАТ и пробовал сниматься в кино.

  • 3

    Антон Яковлев, сын Юрия Яковлева

    Сценарист и режиссер, актер и ведущий – все это Антон Яковлев, сын Юрия Яковлева. Он прошел курсы сценаристов и режиссеров, стажировался в Оксфорде, окончил Школу-студию МХАТ. Антон не однократно ставил спектакли на театральных сценах по произведениям Толстого, Шекспира, Чехова и других известных классиков.

  • 4

    Агния Дитковските и Доминик Раманаускас, дети Татьяны Лютаевой

    У звезды "Гардемаринов" Татьяны Лютаевой двое детей от разных браков, дочь Агния и сын Доминик. Агния пошла по стопам своей мамы и активно снимается в кино и внешне тоже очень похожа. Первой ролью девушки была роль в фильме "Жара". На съемках этого фильма Агния познакомилась с актером Алексеем Чадовым, который стал ее мужем. Сейчас пара в разводе и у них растет сын.

    Доминик не хотел связывать свою жизнь с кино, поэтому после школы собирался связать свою жизнь с политикой. Но гены берут свое и недавно Доминик снялся в фильме режиссером которого является его мать.

  • 5

    Даниил Эйдлин, сын Ирины Муравьевой

    Старший сын Ирины Муравьевой Даниил после курсов актерского мастерства во Франции и во ВГИК начал сниматься в фильмах и сериалах. А Евгений, младший сын, стал продюсером. Параллельно он занимается бизнесом и работает на телевидении.

  • 6

    Ника Неелова, дочь Марины Нееловой

    У Марины Нееловой одна дочь, которую она родила в 40 лет. Кто является отцом девушки, актриса так и не сказала.

    Ника говорит на нескольких языках, является талантливым скульптором, проводит выставки и пишет статьи.

  • 7

    Петр Федоров, сын Петра Федорова – младшего

    Известный актер Петр Федоров – младший является сыном Петра Федорова – старшего, в свое время он снялся в фильме "Звездопад". Звезда советского кино очень рано ушел из жизни, и не дожил до сорока лет.

    Ну а сын пошел по стопам отца. Он снялся в таких известных фильмах как "Мамы", "Сталинград", "Дуэлянт" и "Елки".

  • 8

    Александр Лабарт, сын Елены Сафоновой

    Елена Сафонова вышла замуж в 90-х годах за французского актера Самюэля Лабарта и родив сына Ивана, переехала к мужу во Францию. Младший сын Александр родился уже в другой стране. И после развода Александр остался с отцом во Франции. Через суд Елена пыталась вернуть сына, но ничего не вышло, так как по закону Франции ребенок, рожденный на территории страны, может остаться с отцом. На родину актриса вернулась только со старшим сыном.

    Сейчас Александр живет во Франции. Окончил школу актерского мастерства и решил стать режиссером. Елена навещает сына во Франции, также, как и он иногда приезжает к матери в Россию.

  • 9

    Татьяна Збруева, дочь Александра Збруева

    Татьяна является дочерью Александра Збруева и Елены Шаниной. В детстве девочку окружали люди искусства и творческие личности, поэтому девочка пошла по стопам своих родителей и тоже стала актрисой. Сейчас она работает в театре "Ленком", также, как и ее родители. Пока у молодой актрисы не много ролей, но благодаря яркой актерской игре, ей предсказывают большую актерскую карьеру.

  • 10

    Михаил Мукасей, сын Светланы Дружининой

    Михаил Мукасей, сын режиссера и актрисы Светланы Дружининой. Михаил работает кинооператором и является продюсером. Он снимает музыкальные клипы, рекламу и кино, а также успешно занимается бизнесом. Женой Михаила является бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова.

  • 11

    Алика Смехова, дочь Вениамина Смехова

    Алика Смехова, довольно известная певица и актриса, является младшей дочерью Вениамина Смехова, известного советского актера. У Алики есть два сына – Макар и Артем. Артему 19 лет и он пробует свои силы в музыке.

  • 12

    Олеся Русланова, дочь Нины Руслановой

    Олеся является единственной дочерью Нины Руслановой. Свою первую роль Олеся Русланова получила еще в детстве. В дальнейшем поступила во ВГИК, а после перевелась в ГИТИС. После того как в 90-х сыграла несколько не больших ролей в кино поняла, что актерская карьера не для нее. Олеся решила уйти из кино и получила юридическое образование.

  • 13

    Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи

    Известный певец Стас Пьеха очень харизматичен и обладает мощным голосом. Стас приходится внуком народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого. Стас Пьеха был участником популярного музыкального проекта "Фабрика звезд – 4": с этого и началась его карьера. На проекте певец записал свой первый хит "Одна звезда".

    Сегодня Стас успешный певец, он много ездит на гастроли, записывает и выпускает альбомы, является председателем жюри вокальных конкурсов.

  • 14

    Анна и Мария Нахапетовы и Анастасия Шубская – дочери Веры Глаголевой

    К сожалению, Веры Глаголевой нет в живых. У нее остались дочери: Анна, Мария и Анастасия. Анна и Мария, дети от первого брака, а Анастасия от второго.

    Анна, старшая дочь, является балериной и актрисой. В детстве ей всегда нравилось танцевать, поэтому Анна окончила хореографическую академию, танцевала в Большом театре. Также ее привлекает и работа в кино. Анна уже сыграла около десятка ролей и является известной актрисой.

    Мария свою первую не большую роль сыграла в 2007 году в фильме "Заражение", но решила, что актерская карьера не для нее, и сейчас занимается живописью.

    Анастасия, младшая дочь Веры Глаголевой является актрисой и моделью. Не так давно она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. У пары растет маленький сын.

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