Раньше, чем мы думали: сериал "ВандаВижен" от Marvel выйдет уже в 2020 году (Видео)

Новости культуры:Премьера сериала была запланирована на 2021 год.

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал проморолик о контенте, который появится на онлайн-платформе в 2020 году.

В частности, в перечне кроме второго сезона "Мандалорца", есть два сериала по комиксам Marvel - "Сокол и Зимний солдат", а также "ВандаВижен".

Премьера сериала "ВандаВижен", который должен был выйти в 2021 году, состоится раньше.

Подробности сюжета пока не уточняются, но, похоже, Алая Ведьма найдет способ объединиться со своим возлюбленным. Сериал также будет связан с событиями сиквела "Доктора Стрэнджа", который выйдет в мае 2021 года.