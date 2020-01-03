Киновселенная Marvel пополнится супергероем-трансгендером, но и это не все

Новости культуры:Первый супергерой-трансгендер вскоре появится в киновселенной Marvel.

В киновселенной Marvel в скором времени появится первый супергерой-трансгендер.

Как сообщает BBC, такое заявление в Нью-Йоркской киноакадемии сделал глава студии Marvel Кевин Файги.

По его словам, этот герой будет представлен совсем скоро, фильм с ним уже снимается. Кроме того, в новом фильме киновселенной, который выйдет в этом году – "Вечные", появится первый сверхчеловек-гей.

В "Вечных" также появится глухой супергерой, а в еще одном грядущем фильме от Marvel "Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" представят первого "азиато-американского" супергероя.