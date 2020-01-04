Два в одном: Джейк Джилленхол спродюсирует и сыграет в адаптации бродвейской постановки

Новости культуры:Актер Джейк Джилленхол экранизирует графическую новеллу "Веселый дом".

Джейк Джилленхол выступит в качестве продюсера и исполнителя одной из главных ролей в адаптации графической новеллы Элисон Бекдел "Веселый дом" (Fun Home). Об этом сообщает broadwayworld.

Ранее комикс стал основой бродвейской постановки, выигравшей пять театральных премий "Тони", включая главную награду в категории "Лучший мюзикл".

Новелла "Веселый дом" вышла в печать летом 2006 года и попала в список бестселлеров New York Times, а также выиграла престижную награду имени Уилла Айснера.

Книга рассказывает об отношениях Бекдел с отцом и затрагивает множество тяжелых тем — начиная от сексуальной самоидентификации и заканчивая психологическим насилием в семьях. Джилленхол сыграет роль отца Элисон, скрывавшего от домочадцев гомосексуальные наклонности. Когда правда вскрылась и супруга подала на развод, мужчина покончил с собой, бросившись под колеса грузовика.

О дате выхода картины, а также о других членах актерского состава пока не сообщается.