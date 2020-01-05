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Антонио Бандерас стал актером 2019 года: кто еще оказался в списке победителей NSFC

Антонио Бандерас стал актером 2019 года: кто еще оказался в списке победителей NSFC
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Вчера, 4 января, Национальная ассоциация кинокритиков США 54 год подряд назвала лучших в международной киноиндустрии.

Одна из самых престижных мировых премий NSFC признала Антонио Бандераса и Мэри Кей Плес самыми успешными актерами 2019 года.

Новое десятилетие началось с итогов работы в прошлом году. Так, Национальная ассоциация кинокритиков США обнародовала имена тех, кто творил киноиндустрию 2019 года. 60 лучших экспертов тщательно пересмотрели соответствие картин всем требованиям и назвали победителей в многочисленных номинациях.

Лучший актер

 
 
 
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Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

Это звание получил испанский актер Антонио Бандерас за главную роль зрелого режиссера Сальвадора Малло в драматическом фильме Педро Альмодовара "Боль и слава".

Лучшая актриса

 
 
 
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Публикация от  (@theeightiesrule)

Американскую актрису Мэри Кей Плес назвали лучшей актрисой 2019 года. Победу ей принесла работа над лентой "Диана".

Лучший актер второго плана

 
 
 
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Публикация от Men's Fashion & Style (@fashionbeanscom)

Звание досталось лауреату многочисленных кинопремий Брэду Питту. Кинокритики по достоинству оценили роль Клиффа Бута, которого актер сыграл в драмедии Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Лучшая актриса второго плана

 
 
 
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Публикация от @ lauradern

Обладательницей этого звания признали американскую актрису Лору Дерн за ее игру в комедийной драме "Брачная история" и ленте "Маленькие женщины".

Лучший фильм

Почетное звание присудили южнокорейскому драматическому фильму 2019 года "Паразиты". Лента также завоевала звание "Лучший сценарий", автором которого выступил режиссер Пон Джун Хо.

Лучший режиссер

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Награда досталась американке Грете Гервиг, которая работала над мелодрамой "Маленькие женщины".

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Все по теме:

Кино, Знаменитости, Звезды, Актер, Антонио Бандерас, Кинокритики, Испанский актер, NSFC, Премия NSFC, Национальная ассоциация кинокритиков США.
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