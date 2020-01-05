Антонио Бандерас стал актером 2019 года: кто еще оказался в списке победителей NSFC

Новости культуры:Вчера, 4 января, Национальная ассоциация кинокритиков США 54 год подряд назвала лучших в международной киноиндустрии.

Одна из самых престижных мировых премий NSFC признала Антонио Бандераса и Мэри Кей Плес самыми успешными актерами 2019 года.

Новое десятилетие началось с итогов работы в прошлом году. Так, Национальная ассоциация кинокритиков США обнародовала имена тех, кто творил киноиндустрию 2019 года. 60 лучших экспертов тщательно пересмотрели соответствие картин всем требованиям и назвали победителей в многочисленных номинациях.

Лучший актер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) 5 Янв 2020 в 4:55 PST

Это звание получил испанский актер Антонио Бандерас за главную роль зрелого режиссера Сальвадора Малло в драматическом фильме Педро Альмодовара "Боль и слава".

Лучшая актриса

Посмотреть эту публикацию в Instagra Публикация от (@theeightiesrule) 23 Сен 2019 в 5:15 PDT

Американскую актрису Мэри Кей Плес назвали лучшей актрисой 2019 года. Победу ей принесла работа над лентой "Диана".

Лучший актер второго плана

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Men's Fashion & Style (@fashionbeanscom) 4 Янв 2020 в 3:03 PST

Звание досталось лауреату многочисленных кинопремий Брэду Питту. Кинокритики по достоинству оценили роль Клиффа Бута, которого актер сыграл в драмедии Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Лучшая актриса второго плана

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ lauradern 13 Ноя 2019 в 7:32 PST

Обладательницей этого звания признали американскую актрису Лору Дерн за ее игру в комедийной драме "Брачная история" и ленте "Маленькие женщины".

Лучший фильм

Почетное звание присудили южнокорейскому драматическому фильму 2019 года "Паразиты". Лента также завоевала звание "Лучший сценарий", автором которого выступил режиссер Пон Джун Хо.

Лучший режиссер

Награда досталась американке Грете Гервиг, которая работала над мелодрамой "Маленькие женщины".