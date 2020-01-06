Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
На Ривненщине инкассаторская машина перевернулсь на крышу
На Ривненщине инкассаторская машина перевернулсь на крышу
Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"
В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"

В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"

В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры:В Голливуде стартовала церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".

На сцене отеля “Beverly Hilton” в Голливуде стартовала 77 церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Ведущий церемонии - британский актер Рик Джервейс.

Премия вручается в 25 номинациях, причем 14 из них определяют лучших в сфере кино, остальные 11 – на телевизионном экране.

По количеству кинономинаций лидирует "Брачная история" Ноя Баумбаха, выдвинутая в шести категориях. По пять номинаций у фильмов "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Что касается телесериалов, то остальных тут опередили "Чернобыль", "Корона" и "Невероятное", у которых по четыре номинации.

Кинопремия «Золотой глобус» считается одной из самых престижных в сфере кино и телевидения, в то же время у нее свои особенности в плане организации. Например, в отличие от «Оскара», награды получают также и сериалы.

Кроме того, можно сказать, что «Золотой глобус» открывает сезон и задает направления для других кинопремий и международных конкурсов.

Традиционно премия «Золотой глобус» присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голливуд, Церемония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Папа Римский призвал Штаты и Иран к диалогу
Папа Римский призвал Штаты и Иран к диалогу
Миланович лидирует на выборах президента Хорватии
Миланович лидирует на выборах президента Хорватии
На Черниговщине ликвидировали пожар на базе отдыха
На Черниговщине ликвидировали пожар на базе отдыха
Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь