В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"

Новости культуры:В Голливуде стартовала церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".

На сцене отеля “Beverly Hilton” в Голливуде стартовала 77 церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Ведущий церемонии - британский актер Рик Джервейс.

Премия вручается в 25 номинациях, причем 14 из них определяют лучших в сфере кино, остальные 11 – на телевизионном экране.

По количеству кинономинаций лидирует "Брачная история" Ноя Баумбаха, выдвинутая в шести категориях. По пять номинаций у фильмов "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Что касается телесериалов, то остальных тут опередили "Чернобыль", "Корона" и "Невероятное", у которых по четыре номинации.

Кинопремия «Золотой глобус» считается одной из самых престижных в сфере кино и телевидения, в то же время у нее свои особенности в плане организации. Например, в отличие от «Оскара», награды получают также и сериалы.

Кроме того, можно сказать, что «Золотой глобус» открывает сезон и задает направления для других кинопремий и международных конкурсов.

Традиционно премия «Золотой глобус» присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.