Церемония "Золотого глобуса": названы первые лучшие актеры

Новости культуры:Рассел Кроу и Рами Юссеф стали лучшими актерами по версии "Золотого глобуса".

Рассел Кроу и Рами Юссеф получили по статуэтке «Золотого глобуса» на 77-й церемонии вручения премий Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, золотая статуэтка в категории “Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ” была присуждена Расселу Кроу за игру в мини-сериале “Самый громкий голос”, который рассказывает о Роджере Айлзе и созданном им телеканале “Fox News”.

За эту награду соревновались пятеро мужчин. Список был сформирован жюри следующим образом: Кристофер Эбботт ("Ловушка-22"), Саша Барон Коэн ("Шпион"), Джаред Харрис ("Чернобыль"), Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон").

В то же время Рами Юссеф получил премию в номинации «Лучший актер второго плана в телесериале (комедия/мюзикл)” за исполнение роли во многосерийке “Рами”. Он смог обойти Билла Хейдера, который сыграл в “Барри”, Бена Платта, который перевоплотился в “Политике”, и даже легендарного Майкла Дугласа, который прекрасно исполнил свою роль в “Методе Комински”.

Как сообщал Укринформ, это уже 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Сейчас она традиционно проходит в отеле Beverly Hilton в Голливуде. «Золотой глобус» считается одной из самых престижных наград (после «Оскара») и кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.