"Никто не неприкасаемый": Netflix тизерит второй сезон "Нарко: Мексика" (Видео)

Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" — спин-оффа шоу "Нарко". Главным героем продолжения станет агент Управления по борьбе с наркотиками Уолт Бреслин, которого сыграл Скут Макнэри ("Ограбление казино"). Также в шоу снялся Диего Луна ("Изгой-один") — он вернётся к роли наркобарона Феликса Гальярдо. Второй сезон "Нарко: Мексика" выйдет на Netflix 13 февраля 2020 года.