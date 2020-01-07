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Вторник, 07.01.2020
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СМИ: в новом "Торе" может засветиться Кристиан Бэйл

СМИ: в новом "Торе" может засветиться Кристиан Бэйл
04:54 Сегодня Телеграф DTF

Новости культуры:Кристиан Бэйл ведёт переговоры о роли в четвёртом "Торе".

Первоначально новость сообщил Collider, а затем её поддержали более надёжные источники, включая The Hollywood Reporter.

Помимо Бэйла в блокбастере появятся Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, а Натали Портман вернётся к образу Джейн Фостер и получит силу Тора.

Четвёртый фильм франшизы вновь поставит Тайка Вайтити.

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Картина выйдет в начале ноября 2021 года.

Напомним, на сцене отеля "Beverly Hilton" в Голливуде прошла 77 церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

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Все по теме:

Фильмы, Кристиан Бейл, Тор, Тайка Вайтити.
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