СМИ: в новом "Торе" может засветиться Кристиан Бэйл

Первоначально новость сообщил Collider, а затем её поддержали более надёжные источники, включая The Hollywood Reporter.
Помимо Бэйла в блокбастере появятся Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, а Натали Портман вернётся к образу Джейн Фостер и получит силу Тора.
Четвёртый фильм франшизы вновь поставит Тайка Вайтити.
Картина выйдет в начале ноября 2021 года.
Напомним, на сцене отеля "Beverly Hilton" в Голливуде прошла 77 церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".