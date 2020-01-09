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Окунитесь в волшебство: самые добрые фильмы, снятые по мотивам сказок

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Окунитесь в волшебство: самые добрые фильмы, снятые по мотивам сказок
06:12 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Новогодние праздники – время волшебства и чудес, как нельзя лучше подходящее для просмотра самых любимых киносказок.

  • 1

    "Принцесса-невеста", 1987

    Снятая по мотивам одноименного романа Уильяма Голдмена сказка вошла в список "250 лучших фильмов" по версии IMDb. Зритель окунется в мир красивых замков, бескрайних океанов, живописных лесов, опасных гор и жутких подземелий. В центре сюжета – два влюбленных сердца, Уэстли и Лютик, которые были разлучены по воле судьбы. Для воссоединения с любимой Уэстли совершит немало подвигов и победит не одного злобного противника.

  • 2

    "Капитан Крюк", 1991

    Мы не могли пройти мимо культовой истории о герое всех мальчишек. В режиссерское кресло сел сам Стивен Спилберг, роман был новеллизирован Терри Бруксом, а сама сказка представляет собой вольную интерпретацию продолжения романа Джеймса Барри.

    В картине Питеру – 40 лет! Да, да – оказывается и Питер Пэн может повзрослеть и выйти за пределы волшебной страны. Теперь он примерный семьянин, который, как все взрослые, ходит на работу, заботится о детях и делает те взрослые дела, которые ему положены в силу возраста. Но старые враги не забыли Питера – капитан Крюк решает бросить ему вызов и похищает его детей. Чтобы спасти наследников, мужчине предстоит вновь побывать в Нетландии, научиться летать и встретиться со своим заклятым врагом…

    В картине Спилберг собрал именитых голливудских звезд – Дастина Хоффмана, Робина Уильямса, Джулию Робертс, Мэгги Смит и других. Сказка была высоко оценена критиками, собрала кассу в 300 млн долларов и была номинирована на пять "Оскаров".

  • 3

    "Звездная пыль", 2007

    Экранизация одноимённого романа Нила Геймана переносит зрителя в маленькую английскую деревеньку, именуемую Застеньем. Такое необычное название она получила благодаря разделению ее стеной на две части. На одной стороне живут обычные люди, со своими проблемами, а на другой – совершенно иной мир, с ведьмами, королями, звездами…

    Молодой парень Тристан Торн живет в реальном мире, но ради неразделенной любви к Виктории Форестер он пересекает стену, чтобы достать для нее упавшую звезду. Все бы ничего, только вместе с Тристаном за звездой охотятся злые ведьмы, мечтающие о вечной молодости и красоте…

    Фильм украшает не только сказочная история и потрясающие спецэффекты, но и первоклассный актерский состав. Чего только стоит Роберт Де Ниро в роли пирата и Мишель Пфайффер в роли ужасно прекрасной ведьмы Ламии.

  • 4

    "Там, где живут чудовища", 2009

    Сказка была снята по мотивам одноименной детской книги Мориса Сендэка, которая рассказывает о детском одиночестве, мечтах и проблемах, с которыми может столкнуться каждый из нас.

    Мальчик Макс после очередной ссоры с мамой убегает из дома. Оказавшись в парке, парень находит лодку, садится в нее и уплывает в неизвестном ему направлении. К вечеру следующего дня лодку с Максом прибивает к сказочному острову, населенному необычайными существами…

    Разработка проекта началась в начале 90-х годов прошлого века, а к съемкам приступили лишь в 2005 году.

  • 5

    "Джек – покоритель великанов", 2013

    Брайан Сингер решил экранизировать знакомую с детства сказку о Джеке, который выменял корову на пригоршню непонятного происхождения якобы волшебных бобов. Оказалось, бобы и правда волшебные – из них вырос огромный стебель, поднимающийся далеко к облакам, в царство злобных великанов. И вот однажды, когда великаны нарушили запрет на посещение Земли и похитили принцессу, Джек возглавил отряд спасения и смог вернуть принцессу ее отцу.

    Главные роли в картине исполнили Николас Холт, Элинор Томлинсон, Стэнли Туччи, Юэн Макгрегор и другие.

  • 6

    "Красавица и чудовище", 2014

    Очередное прочтение всем известной сказки Жанны-Мари Лепренс Де Бомонт, где Красавица растопила сердце Чудовища и сняла с него проклятие. Чтобы спасти своего отца, отважная Белль отправляется в замок Чудовища. Освоившись в замке, девушка понимает, что Чудовище не такое страшное, каким хочет казаться. Она пытается проникнуться к нему и подружиться.

    В конце концов, как это и бывает в сказках, добро побеждает зло, чары развеются, а чудовище снова станет прекрасным принцем, от которого Белль родит чудесных детишек. Фильм получился невероятно красивый и зрелищный – чего только стоят эффектные наряды Белль и оживающие статуи.

  • 7

    "Золушка", 2015

    Ремейк диснеевского мультфильма 1950 года рассказывает зрителям историю молодой девушки Эллы, чей отец после трагической кончины матери женился на скверной женщине с двумя дочерями. После смерти отца мачеха застращала бедную девушку, не давая ей продохнуть и взваливая самую тяжелую работу в доме. И когда король объявит о балу, куда приглашены девушки королевства, на помощь к Золушке поспешит ее Крестная фея (правда, она немножко ненормальная).

    В конечном счете всех ждет хэппи-энд, Золушка выйдет замуж за прекрасного принца и заживет в свое удовольствие. Интересно, что легендарные хрустальные туфельки были выполнены на заказ компанией Swarovski и изготовлены из хрусталя. Исполнительница роли Золушки, Лили Джеймс, даже не смогла примерить их, поскольку для носки они не подходили.

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