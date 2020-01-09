Окунитесь в волшебство: самые добрые фильмы, снятые по мотивам сказок

1 "Принцесса-невеста", 1987 Снятая по мотивам одноименного романа Уильяма Голдмена сказка вошла в список "250 лучших фильмов" по версии IMDb. Зритель окунется в мир красивых замков, бескрайних океанов, живописных лесов, опасных гор и жутких подземелий. В центре сюжета – два влюбленных сердца, Уэстли и Лютик, которые были разлучены по воле судьбы. Для воссоединения с любимой Уэстли совершит немало подвигов и победит не одного злобного противника.

2 "Капитан Крюк", 1991 Мы не могли пройти мимо культовой истории о герое всех мальчишек. В режиссерское кресло сел сам Стивен Спилберг, роман был новеллизирован Терри Бруксом, а сама сказка представляет собой вольную интерпретацию продолжения романа Джеймса Барри. В картине Питеру – 40 лет! Да, да – оказывается и Питер Пэн может повзрослеть и выйти за пределы волшебной страны. Теперь он примерный семьянин, который, как все взрослые, ходит на работу, заботится о детях и делает те взрослые дела, которые ему положены в силу возраста. Но старые враги не забыли Питера – капитан Крюк решает бросить ему вызов и похищает его детей. Чтобы спасти наследников, мужчине предстоит вновь побывать в Нетландии, научиться летать и встретиться со своим заклятым врагом… В картине Спилберг собрал именитых голливудских звезд – Дастина Хоффмана, Робина Уильямса, Джулию Робертс, Мэгги Смит и других. Сказка была высоко оценена критиками, собрала кассу в 300 млн долларов и была номинирована на пять "Оскаров".

3 "Звездная пыль", 2007 Экранизация одноимённого романа Нила Геймана переносит зрителя в маленькую английскую деревеньку, именуемую Застеньем. Такое необычное название она получила благодаря разделению ее стеной на две части. На одной стороне живут обычные люди, со своими проблемами, а на другой – совершенно иной мир, с ведьмами, королями, звездами… Молодой парень Тристан Торн живет в реальном мире, но ради неразделенной любви к Виктории Форестер он пересекает стену, чтобы достать для нее упавшую звезду. Все бы ничего, только вместе с Тристаном за звездой охотятся злые ведьмы, мечтающие о вечной молодости и красоте… Фильм украшает не только сказочная история и потрясающие спецэффекты, но и первоклассный актерский состав. Чего только стоит Роберт Де Ниро в роли пирата и Мишель Пфайффер в роли ужасно прекрасной ведьмы Ламии.

4 "Там, где живут чудовища", 2009 Сказка была снята по мотивам одноименной детской книги Мориса Сендэка, которая рассказывает о детском одиночестве, мечтах и проблемах, с которыми может столкнуться каждый из нас. Мальчик Макс после очередной ссоры с мамой убегает из дома. Оказавшись в парке, парень находит лодку, садится в нее и уплывает в неизвестном ему направлении. К вечеру следующего дня лодку с Максом прибивает к сказочному острову, населенному необычайными существами… Разработка проекта началась в начале 90-х годов прошлого века, а к съемкам приступили лишь в 2005 году.

5 "Джек – покоритель великанов", 2013 Брайан Сингер решил экранизировать знакомую с детства сказку о Джеке, который выменял корову на пригоршню непонятного происхождения якобы волшебных бобов. Оказалось, бобы и правда волшебные – из них вырос огромный стебель, поднимающийся далеко к облакам, в царство злобных великанов. И вот однажды, когда великаны нарушили запрет на посещение Земли и похитили принцессу, Джек возглавил отряд спасения и смог вернуть принцессу ее отцу. Главные роли в картине исполнили Николас Холт, Элинор Томлинсон, Стэнли Туччи, Юэн Макгрегор и другие.

6 "Красавица и чудовище", 2014 Очередное прочтение всем известной сказки Жанны-Мари Лепренс Де Бомонт, где Красавица растопила сердце Чудовища и сняла с него проклятие. Чтобы спасти своего отца, отважная Белль отправляется в замок Чудовища. Освоившись в замке, девушка понимает, что Чудовище не такое страшное, каким хочет казаться. Она пытается проникнуться к нему и подружиться. В конце концов, как это и бывает в сказках, добро побеждает зло, чары развеются, а чудовище снова станет прекрасным принцем, от которого Белль родит чудесных детишек. Фильм получился невероятно красивый и зрелищный – чего только стоят эффектные наряды Белль и оживающие статуи.