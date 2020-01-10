Netflix представил первый трейлер сериала "Лига октября" про мистику и магию (Видео)

Новости культуры:Премьера сериала состоится на Netflix 23 января 2020 года.

Netflix опубликовал первый официальный трейлер сериала "October Faction" ("Лига октября") об охотниках на чудовищ.

В основу сериала лег одноименный комикс издательства IDW Стива Найлза и Дамьена Ворма.

В главных ролях снимались Максим Рой, Тамара Тейлор, Дж.С. МакКензи, Аврора Бергхарт, Венди Крюсон и другие.

Сюжет разворачивается вокруг 17-летних близнецов Джеффа и Вив Аллен, которые вместе с родителями возвращаются в родной город после смерти дедушки. Там герои узнают, что мама с папой на самом деле не продавцы страховых услуг, а настоящие охотники за нечистью.