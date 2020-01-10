Скачать
Пятница, 10.01.2020
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
Президент WBO назвал причину исключения Тайсона Фьюри из рейтинга
Президент WBO назвал причину исключения Тайсона Фьюри из рейтинга
Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии
Елизавета II созвала всех представителей монархии

Николас Холт сыграет в новой части франшизы "Миссия: невыполнима"

Николас Холт сыграет в новой части франшизы "Миссия: невыполнима"
13:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года, соответственно.

Британский актер Николас Холт ("Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога ярости") снимется в новом фильме франшизы "Миссия: невыполнима" с Томом Крузом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер картины Кристофер МакКуорри.

Какую именно роль сыграет актер не называется, но источники отмечают, что это будет злодей.

Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года, соответственно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)

Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше

Как сообщалось ранее, Генри Кавилл может вернуться к роли в седьмой части "Миссии невыполнимой". В картине также будут сниматься Хэйли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Ши Уигхэм и Пом Клементьефф, которая станет роковой женщиной в фильме.

Напомним, что пятая и шестая серии популярного боевика собрали в мировом прокате 680 и 790 млн долл. соответственно, подтвердив тем самым зрительский интерес к франшизе. Кроме того, шестой фильм был отмечен премией Critics` Choice Awards как лучший боевик 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Миссия невыполнима, Николас Холт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
04 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
05 Невероятно полезен для организма человека: чем же так хорош имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Был тяжело ранен и умер в больнице: стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
В НБУ анонсировали значительное снижение учетной ставки
В НБУ анонсировали значительное снижение учетной ставки
Берлинский кинофестиваль: Джереми Айронс возглавит жюри
Берлинский кинофестиваль: Джереми Айронс возглавит жюри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь