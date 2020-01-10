Николас Холт сыграет в новой части франшизы "Миссия: невыполнима"

Новости культуры:Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года, соответственно.

Британский актер Николас Холт ("Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога ярости") снимется в новом фильме франшизы "Миссия: невыполнима" с Томом Крузом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер картины Кристофер МакКуорри.

Какую именно роль сыграет актер не называется, но источники отмечают, что это будет злодей.

Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года, соответственно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) 9 Янв 2020 в 9:50 PST

Как сообщалось ранее, Генри Кавилл может вернуться к роли в седьмой части "Миссии невыполнимой". В картине также будут сниматься Хэйли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Ши Уигхэм и Пом Клементьефф, которая станет роковой женщиной в фильме.

Напомним, что пятая и шестая серии популярного боевика собрали в мировом прокате 680 и 790 млн долл. соответственно, подтвердив тем самым зрительский интерес к франшизе. Кроме того, шестой фильм был отмечен премией Critics` Choice Awards как лучший боевик 2018 года.