Скачать
Пятница, 10.01.2020
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии
Елизавета II созвала всех представителей монархии

Культовый сериал "Светлячок" получит продолжение: каким его видят продюсеры

Культовый сериал "Светлячок" получит продолжение: каким его видят продюсеры
15:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Продюсеры дали понять, что такой вариант не исключен.

В эпоху перезапусков, ремейков и продолжений всегда есть шанс, что тот или иной сериал из прошлого получит новую жизнь. Пополнить число возрожденных проектов может и фантастический сериал "Светлячок", который выходил в 2002-2003 годах. В беседе с TheWrap глава телеканала Fox и исполнительный продюсер "Светлячка" Тим Майнир ответили на вопрос, есть ли у сериала перспектива вернуться на экраны в ближайшее время.

По словам Торна, Fox с интересом отнесся бы к такой инициативе. Другое дело, что для этого требуется обновленный концепт "Светлячка", который бы не утратил достоинств оригинала, но при этом смотрелся бы по-современному.

Что до Майнира, то наилучшим форматом для возобновления "Светлячка", по его мнению, был бы мини-сериал, который бы насчитывал от 8 до 10 эпизодов. Дело в том, что Майнир хотел бы вернуть сериал с оригинальным актерским составом, но сделать это в рамках продолжительного телешоу было бы затруднительно, поскольку многие артисты сейчас заняты в других проектах.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nathan Fillion (@nathanfillion)

Берлинский кинофестиваль: Джереми Айронс возглавит жюри

Несмотря на то что оригинальный "Светлячок" ограничился лишь 14 эпизодами, сериал обзавелся преданной фанатской базой, которая наверняка была бы несказанно рада возрождению своего любимого телешоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Джосс Уидон, Светлячок, научно-фантастический телесериал, Космический вестерн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
04 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
05 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами
Место крушения самолета МАУ зачистили
Звезда сериала &quot;Американская история ужасов&quot; умер в 27 лет
Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь