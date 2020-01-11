Сколько получил Генри Кавилл за главную роль в "Ведьмаке"?

Новости культуры:В то же время зарплата Кавилла не является заоблачной. Среди первых в рейтинге оказался, в частности, Норман Ридус ("Ходячие мертвецы").

Звезда сериала "Ведьмак" от Netflix Генри Кавилл оказался в рейтинге самых прибыльных актеров сериалов в 2019 году в США. Об этом сообщает Variety.

Кавилл за каждый эпизод "Ведьмака" получил по 400 тысяч долларов. Следовательно, гонорар актера за первый сезон составил 3,2 миллиона долларов. В то же время зарплата Кавилла не является заоблачной.

Среди первых в рейтинге оказался, в частности, Норман Ридус, который получает более чем миллион долларов за каждый эпизод "Ходячих мертвецов". Главная героиня "Рассказа служанки" Элизабет Мосс тоже зарабатывает по миллиону.

Звезды "Странных дел" получают за роли в сериале по четверти миллиона долларов, а Риз Уизерспун в каждом эпизоде в "Утреннем шоу" зарабатывает по 1,2 миллиона долларов.