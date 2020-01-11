Скачать
Суббота, 11.01.2020
Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
PS752: изменена квалификация уголовного преступления
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

Сколько получил Генри Кавилл за главную роль в "Ведьмаке"?

Сколько получил Генри Кавилл за главную роль в "Ведьмаке"?
18:53 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:В то же время зарплата Кавилла не является заоблачной. Среди первых в рейтинге оказался, в частности, Норман Ридус ("Ходячие мертвецы").

Звезда сериала "Ведьмак" от Netflix Генри Кавилл оказался в рейтинге самых прибыльных актеров сериалов в 2019 году в США. Об этом сообщает Variety.

Кавилл за каждый эпизод "Ведьмака" получил по 400 тысяч долларов. Следовательно, гонорар актера за первый сезон составил 3,2 миллиона долларов. В то же время зарплата Кавилла не является заоблачной.

Среди первых в рейтинге оказался, в частности, Норман Ридус, который получает более чем миллион долларов за каждый эпизод "Ходячих мертвецов". Главная героиня "Рассказа служанки" Элизабет Мосс тоже зарабатывает по миллиону.

Украинская лента "Посторонний" победила на Международном кинофестивале фильмов ужасов

Звезды "Странных дел" получают за роли в сериале по четверти миллиона долларов, а Риз Уизерспун в каждом эпизоде в "Утреннем шоу" зарабатывает по 1,2 миллиона долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Гонорар, Netflix, Генри Кавилл, Ведьмак, Анджей Сапковский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
05 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Иран не должен обладать ядерным оружием&quot;: Германия намерена сохранить СВПД
Германия намерена сохранить СВПД
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь