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Critics 'Choice Awards 2020: обнародован список претендентов

Critics 'Choice Awards 2020: обнародован список претендентов
08:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Церемония награждения победителей прошла 13 января в Лос-Анджелесе, поэтому киноманы вскоре узнают, кто же получил престижные статуэтки.

В первые дни декабря ежегодная кинопремия "Выбор критиков" (Critics 'Choice Movie Awards) представила свой список кандидатов на награду 2020 года. Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Ирландец" и "Однажды в Голливуде". 

В конце 2019 года немало знаковых кинопремий начинают объявлять вероятных претендентов или же избранных кандидатов на выдающиеся номинации. Список претендентов на Critics 'Choice Awards 2020 тоже появился в сети 9 декабря.

Так, в категории "Лучший фильм" номинированы такие фильмы: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "1917", "Ford против Ferrari", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история" и "Паразиты".

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Квентина Тарантино представили сразу в двух номинациях – "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". А в категории "Лучший фильм в жанре экшн" номинированы "Джон Уик 3", "Мстители: Финал", "Ford против Ferrari" и "Человек-паук: Вдали от дома".

Называться лучшим фантастическим фильмом или фильмом ужасов сможет одна из таких картин: "К звездам", "Мстители: Финал", "Солнцестояние" или "Мы". А за звание "Лучшего анимационного фильма будут" бороться "Ледяное сердце 2", "История игрушек 4" и "Как приручить дракона 3".

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Фильмы, Кино, Премии, Critics' Choice Awards, Кинопремии, Critics' Choice Awards 2020.
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