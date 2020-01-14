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Жюри Каннского кинофестиваля 2020 возглавил Спайк Ли

Жюри Каннского кинофестиваля 2020 возглавил Спайк Ли
15:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая 2020 года.

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит американский режиссер Спайк Ли ("Черный клановец"), который запланировал снять хип-хоп-версию "Ромео и Джульетты". Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.

"Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри следующего фестиваля в Каннах. В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике", - говорится в сообщении.

Спайк Ли уже прокомментировал свое назначение.

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"В течение всей моей жизни самые важные благословения случались со мной неожиданно, приходя из ниоткуда. Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно", - отметил режиссер.

Полный состав жюри будет объявлен в апреле. Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая 2020 года.

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Фильмы, Кино, Спайк Ли, Лазурный берег, Каннский кинофестиваль, Каннский кинофестиваль 2020.
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