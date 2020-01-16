Появился трейлер последнего сезона мультсериала "Конь БоДжек" (Видео)

Новости культуры:Вторая часть финального сезона появится на Netflix 31 января.

Сервис Netflix представил финальный трейлер последнего сезона анимационного сериала Рафаэля Боба-Уоксберга "Конь БоДжек".

По словам создателей сериала, они изначально хотели закончить его так, как и закончили.

Первая часть финального сезона (всего в нем 16 эпизодов) вышла 25 октября, а вторая появится на Netflix 31 января.

Мультсериал "Конь БоДжек" впервые вышел на Netflix в августе 2014 года. В шоу рассказывается о жизни вечно недовольного антропоморфного коня по имени БоДжек, который в прошлом был звездой ситкома.