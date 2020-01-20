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Оскароносный Дэвид Линч отмечает день рождение: лучшие киноленты голливудского режиссера (Видео)

Оскароносный Дэвид Линч отмечает день рождение: лучшие киноленты голливудского режиссера (Видео)
12:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Один из самых известных голливудских режиссеров, Дэвид Линч, сегодня, 20 января, празднует свое 74-летие.

Известному американскому кинотворцу удалось сделать большой вклад в американский кинематограф, сняв множество проектов, которые пользуются популярностью до сих пор. Смотрите какими работами отметился Дэвид Линч.

Его знают, как создателя серии фильмов "Твин Пикс" 1990-х годов, по мотивам которого он снял одноименный сериал, вышедший на экраны в 2017 году. Также его имя известно благодаря проектам "Шоссе в никуда" и ""Малхолланд Драйв"". Однако, даже несмотря на съемки таких значимых лент, Дэвид Линч только в октябре 2019 года получил желанный "Оскар" на неофициальной церемонии награждения.

По случаю 74 дня рождения культового режиссера предлагаем просмотреть подборку наиболее популярных и важных лент в его карьере.

"Голова-ластик" (1977)

Этот фильм стал дебютной полнометражной работой Дэвида Линча. В центре сюжета – Генри Спенсер. Мужчина из провинциального городка узнает, что его девушка родила от него ребенка. Родители новоиспеченной мамы настаивают, чтобы Генри женился на ней. Тот соглашается и приглашает свою новую семью жить вместе с ним. Однако через некоторое время после проживания под одной крышей супруги замечает, что ребенок похож на мутанта. После такого наблюдения молодая мама решает сбежать к родителям и оставить своего мужа наедине с их чадом. Теперь жизнь Генри уже никогда не станет прежней.

"Синий бархат" (1986)

В центре сюжета молодой парень по имени Джефри. Из-за инсульта отца он должен вернуться в родной городок. Как-то возвращаясь из больницы от отца он находит в траве отрезанное человеческое ухо. Не раздумывая, Джефри обращается в полицию, которая почти сразу закрывает расследование. Юноша не понимает, в чем дело, и не намерен бросать это дело нераскрытым. В несанкционированном расследовании парню помогает дочь полицейского Сэнди. В процессе следствия они узнают, что в их маленьком городке происходят темные и уголовные вещи. Им удается узнать, что отрезанное ухо связано с молодой парой, а именно – с певицей Дороти Уильямс и ее мужем, который торгует наркотиками.

"Малхолланд Драйв" (2001)

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Именно этот фильм считают наиболее удачной и самой популярной работой Дэвида Линча. Фильм 2001 года рассказывает о загадочной девушке, которая потеряла память в результате ДТП. Поскольку девушка даже не знает своего имени, она выбирает себе имя Рита. Все из-за постера к фильму с Ритой Хейворт. Также она неожиданно знакомится с блондинкой Бетти – талантливой молодой актрисой. Вместе они попытаются восстановить память Риты, а потом уехать вместе жить в Голливуд. Однако тайны прошлого, вытекающих ходе расследования, не дадут девушке покоя. Во время расследования с ними случаются странные вещи – найдены деньги в сумочке Риты, а также труп в доме Даян Селвин, чье имя она случайно вспомнила.

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Фильмы, Кино, Оскар, Режиссер, Премии, Знаменитость, День рождение, Дэвид Линч.
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