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SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге

SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
14:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Свою победу звезда триллера посвятил умершему актеру Хиту Леджеру.

Гильдия киноактеров США наградила своих лауреатов накануне, 19 января. Так, в очередной раз номинированный на очередную премию Хоакин Феникс стал победителем в категории "Лучшая мужская роль".

Традиционно после получения статуэтки актер вышел на сцену, чтобы произнести речь. Во время благодарности он вспомнил и своих конкурентов, которые претендовали на победу в этой номинации. В частности, Леонардо Ди Каприо.

Я всегда конкурировал с двумя парнями и мы стабильно проигрывали одному и тому же пацану ... Ни один актер никогда не называл его имя, потому что он был слишком крутой. Но каждый помощник режиссера всегда шептал: "Это Леонардо". Леонардо, ты уже более 25 лет вдохновляешь меня и многих других людей, – сказал Хоакин в адрес Ди Каприо.

Звезда "Джокера" не забыл и умершего актера Хита Леджера, который когда-то сыграл роль антагониста Бэтмена и, по словам Феникса, внес немалый вклад в образ злодея на экране. Напомним, в 2008 году вышел фильм "Темный рыцарь", в котором Хит Леджер сыграл известного злодея.

SAG Awards 2020 назвала своих лауреатов

"Я стою здесь, опираясь на достижения моего любимого актера, Хита Леджера. Спасибо. И хорошего вам вечера", – так Феникс завершил свою речь на SAG Awards 2020.

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Актер, Хоакин Феникс, Награда, Хит Леджер, SAG Awards 2020.
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