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Мировая премьера фильма "Номера" состоится на Berlinale-2020

Мировая премьера фильма "Номера" состоится на Berlinale-2020
12:09 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua

Новости культуры:Над фильмом Сенцов работал дистанционно во время пребывания в колонии РФ, описывая Сеитаблаеву свое видение картины в письмах.

Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номери" покажут на Берлинском кинофестивале (Berlinale-2020) в рамках специальных показов. 

Основой для сюжета стал текст пьесы, написанный Сенцовым еще в 2011 году. Продюсером картины выступила Анна Паленчук. В целом же "Номери" является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польше (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.

Полнометражный художественный фильм расскажет о обществе в заключении, которое пытается побороть свои страхи и обрести свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но их жизнь резко меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается, решать свою судьбу они хотят самостоятельно.

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Примечательно, что ранее пьеса Сенцова уже стала основой одноименного спектакля, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов.

Мировая премьера фильма ожидается в Берлине уже 18 февраля. В Украине "Номери" покажут осенью этого года.

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Кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль, Номера, Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев, Berlinale-2020, Фильм Номера.
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