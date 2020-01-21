Четыре года спустя: криминальный хоррор "Не дыши" продлен на вторую часть (Видео)

Новости культуры:Один из самых популярных криминальных триллеров 2016 года официально продлен на вторую часть.

Над фильмом "Не дыши", который относят и к жанру "ужасы", будет работать автор оригинального проекта.

Об этом сообщается на сайте издания Geek Tyrant.

В источнике говорится, что автором сценария сиквела вновь выступит Родо Саягес, а продюсером Сэм Рэйми. Фильм снова будет снимать студия Sony Pictures. А к главной роли вернется известный всем Стивен Лэнг, сыгравший и в первом эпизоде.

К сожалению, детали сюжета продолжения фильма "Не дыши" пока держат в секрете, однако известно, что события будут разворачиваться через несколько лет после действия, описанного в первом эпизоде.

Съемки должны стартовать уже в апреле этого года. Однако даже вероятная дата релиза пока не называется. Напомним, по сюжету фильма 2016 года, группа подростков врывается в дом к слепому ветерану войны. Все они рассчитывали на легкую наживу, однако компания даже не догадывалась, что, желая обогатиться таким образом, придется выбираться из смертельной ловушки.