Джон Бернтал сыграет в биографическом фильме о Серене и Винус Уильямс

Голливудский актер Джон Бернтал, наиболее известный по роли Шейна Уолша в популярном телесериале "Ходячие мертвецы", примет участие в съемках предстоящего биографического фильма о сестрах-теннисистках Серене и Винус Уильямс.
Бернтал сыграет тренера сестер Уильямс - Рика Макки, который занимался с ними с юношества.
Фильм расскажет об отце теннисисток Ричарде Уильямсе, который стал для дочерей первым тренером, и который поверил в их невероятный талант.
Ричарда Уильямса сыграет американский актер Уилл Смит.
Режиссером фильма выступит Рейнальдо Маркус Грин.