Джон Бернтал сыграет в биографическом фильме о Серене и Винус Уильямс

Новости культуры:Предстоящий биографический фильм о знаменитых теннисистках называется "Король Ричард".

Голливудский актер Джон Бернтал, наиболее известный по роли Шейна Уолша в популярном телесериале "Ходячие мертвецы", примет участие в съемках предстоящего биографического фильма о сестрах-теннисистках Серене и Винус Уильямс.

Бернтал сыграет тренера сестер Уильямс - Рика Макки, который занимался с ними с юношества.

Фильм расскажет об отце теннисисток Ричарде Уильямсе, который стал для дочерей первым тренером, и который поверил в их невероятный талант.

Ричарда Уильямса сыграет американский актер Уилл Смит.

Режиссером фильма выступит Рейнальдо Маркус Грин.