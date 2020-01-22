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Среда, 22.01.2020
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Фильма "Толока": вышел трейлер ленты, основанной на произведении Тараса Шевченко

Фильма "Толока": вышел трейлер ленты, основанной на произведении Тараса Шевченко
22:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Семь гривен с каждого билета на "Толоку" будут перечислены в фонд и направлены на помощь армии.

Создатели фильма "Толока" презентовали второй официальный трейлер ленты и начали совместную инициативу с фондом "Вернись живым".

Картина режиссера Михаила Ильенко выйдет в прокат 12 марта 2020 года.

В главных ролях снимались - Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Кухарский.

У Тараса Шевченко есть маленькая баллада о том, как влюбились в Екатерину трое казаков. Свой выбор Екатерина доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто освободит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, но брат Екатерины оказался не братом, а ее любимым. Финал поэзии отодвигается надолго - ждать Екатерине придется не один век, старея и не теряя надежды. Этот рассказ, как притча, пролетает сквозь историю Украины, воспроизводит ее драматические и героические эпизоды. Каждое испытание разрушает и дом Екатерины. Но она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.

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Возраст украинской хаты короткий - от войны к войне. Если бы не толока, не было бы где и встретить своего любимого. Но ни одна хата в Украине никогда не была "с краю".

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Кино, Фильм, Толока, Трейлер, Украинский фильм.
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