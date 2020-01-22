Netflix представил трейлер первого мультфильма о покемонах (Видео)

Netflix опубликовал трейлер 3D-мультфильма "Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution" ("Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция") - ремейка первого полнометражного мультфильма про покемонов. Мультфильм расскажет историю покемона Мьюту, созданного в секретной лаборатории, чтобы стать орудием уничтожения. Когда первый генетически созданный покемон узнает о своей участи, он уничтожает лабораторию и убивает всех ученых. Оригинальное аниме "Мьюту наносит ответный удар" вышло в 1998 году. Новый трехмерный ремейк появится на Netflix 27 февраля 2020 года - в международный День покемонов.