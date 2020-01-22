"Секция ритма": в сети появился трейлер триллера с Блейк Лайвли (Видео)

Студия Paramount выпустила новый трейлер боевика "Секция ритма" с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях. Режиссером картины, основанной на одноименном романе Марка Бернелла, выступил Рид Морано, известный по сериалу "Рассказ служанки". В центре сюжета оказывается женщина по имени Стефани Патрик. Семья героини погибает в авиакатастрофе и это рушит ее жизнь. Но однажды она узнает, что крушение самолета не было случайностью, и начинает мстить.