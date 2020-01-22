Скачать
Среда, 22.01.2020

"Секция ритма": в сети появился трейлер триллера с Блейк Лайвли (Видео)

Студия Paramount выпустила новый трейлер боевика "Секция ритма" с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях. Режиссером картины, основанной на одноименном романе Марка Бернелла, выступил Рид Морано, известный по сериалу "Рассказ служанки". В центре сюжета оказывается женщина по имени Стефани Патрик. Семья героини погибает в авиакатастрофе и это рушит ее жизнь. Но однажды она узнает, что крушение самолета не было случайностью, и начинает мстить.
112.ua
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Фильм, Джуд Лоу, Paramount, Триллер, Блейк Лайвли, Трейлер, Секция ритма.
22:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь