Вышел первый украинский трейлер фильма "Морбиус" по комиксам Marvel (Видео)

Новости культуры:В сети появился тизер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главных ролях.

Главную роль в картине сыграет Джаред Лето. Также в ленте снимались Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джаред Харрис ("Безумцы") и Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2").

Режиссером выступает Даниэль Эспиноса ("Код доступа "Кейптаун"").

Сюжет развернется вокруг биохимика Майкла Морбиуса, который с детства страдает от редкого генетического заболевания. Всю жизнь ученый посвятил поискам возможного лекарства. К несчастью, последний опыт с использованием крови летучей мыши превратил его в вампира.

Премьера "Морбиуса" в Украине запланирована на 30 июля 2020 года.