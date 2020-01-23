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Четверг, 23.01.2020
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Вышел первый украинский трейлер фильма "Морбиус" по комиксам Marvel (Видео)

Вышел первый украинский трейлер фильма "Морбиус" по комиксам Marvel (Видео)
10:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В сети появился тизер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главных ролях.

Главную роль в картине сыграет Джаред Лето. Также в ленте снимались Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джаред Харрис ("Безумцы") и Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2").

Режиссером выступает Даниэль Эспиноса ("Код доступа "Кейптаун"").

Сюжет развернется вокруг биохимика Майкла Морбиуса, который с детства страдает от редкого генетического заболевания. Всю жизнь ученый посвятил поискам возможного лекарства. К несчастью, последний опыт с использованием крови летучей мыши превратил его в вампира.

Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

Премьера "Морбиуса" в Украине запланирована на 30 июля 2020 года.

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Кино, Фильм, Трейлер, Джаред Лето, Новинка кино.
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