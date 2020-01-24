Джоди Уиттакер продолжит сниматься в сериале "Доктор Кто": подробности

Новости культуры:О дате выхода тринадцатого сезона не сообщается.

Актриса Джоди Уитакер вернется к роли Доктора Кто в новом, тринадцатом сезоне сериала, несмотря на снижение рейтингов шоу. Как рассказала актриса Entertainment Weekly, она пока не может распространяться об этом, но лучше не умалчивать, а признаться сразу.

Уиттакер также добавила, что обожает сериал и крепко держится за роль Доктора. О дате выхода нового сезона "Доктора Кто" не сообщается.

Напомним, Джоди Уиттакер появилась в одиннадцатом сезоне и стала первой женщиной в роли Доктора (предыдущих 12 Докторов играли мужчины). В частности, с 2014 по 2017 год эту роль исполнял шотландец Питер Капальди. Последний, двенадцатый сезон с ее участием вышел 1 января 2020 года. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл ("Убийство на пляже").

"Доктор Кто" (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале ВВС. Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием "Тардис".