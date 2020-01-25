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Анджелина Джоли спродюсирует социальный проект для детей

Анджелина Джоли спродюсирует социальный проект для детей
17:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Одна из главных звезд Голливуда Анджелина Джоли создаст новостное антифейк-шоу для детей.

Анджелина Джоли известна своей любовью к детям. Недавно она отправилась на родину своей 14-летней дочери Захары Анджелина Джоли привезла приемную дочь в Эфиопию: фото , которая является уроженкой Эфиопии. Эта поездка состоялась для того, чтобы девочка побывала на родной земле. Теперь стало известно, что знаменитость будет продюсировать социальный проект. Об этом сообщает издание Variety.

Новостное антифейк-шоу под названием "Мой мир" американская актриса будет создавать не сама, а совместно с образовательной инициативой Microsoft Education. Проект направлен на аудиторию детей в возрасте от 13 лет. Благодаря ему подростки смогут научиться использовать правильные инструменты для поиска подтвержденной и правдивой информации.

Транслировать шоу будут каждое воскресенье на британском телеканале ВВС. Также оно будет доступно к просмотру на ютубе. Программу переведут на 42 языка, и каждая трансляция будет сопровождаться учебным сегментом.

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Ведущими шоу станут Радзи Чиньянганья и Номиа Икбал.

Как мама, я счастлива, что могу присоединиться к такому проекту... Надеюсь, что он поможет детям найти информацию и инструменты, необходимые для того, чтобы разобраться в важных для них вопросах, – прокомментировала Анджелина Джоли.

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Анджелина Джоли, Шоу, Актриса, Антифейк-шоу.
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