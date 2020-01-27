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"Вивариум": вышел трейлер хоррора с Джесси Айзенбергом в главной роли (Видео)

"Вивариум": вышел трейлер хоррора с Джесси Айзенбергом в главной роли (Видео)
19:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Впервые картина была показана на Каннском фестивале.

В сети появился трейлер хоррор-драмы "Вивариум" с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс в главных ролях.

Режиссер фильма — Лоркан Финнеган.

По сюжету, молодая пара ищет себе жилье за городом. Некий агент по недвижимости заманивает их в пространство, оказывающееся лабиринтом из одинаковых домов, откуда невозможно найти выход. Героев, попавших в ловушку, вынуждают воспитывать ребенка с инопланетным происхождением, которого им подкинули в коробке.

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Впервые картина была показана на Каннском фестивале. В мировой прокат фильм "Вивариум" выйдет 17 марта.

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Все по теме:

Видео, Хоррор, Трейлер, Джесси Айзенберг, Вивариум.
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