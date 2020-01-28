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Презентован официальный постер фильма "Толока"

Презентован официальный постер фильма "Толока"
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:"Толока" создавалась по мотивам баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості".

Команда фильма "Толока" выпустила официальный постер ленты.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Дизайн постера реализован BelkaStrelka Film Branding. Фотограф - Ярослав Пилунский", - говорится в сообщении.

Как отмечается, романтическая баллада "Толока" режиссера Михаила Ильенко создана компанией "Ильенко Фильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильм выйдет на широкие экраны 12 марта. Прокатом ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution.

Действие фильма охватывает более 400 лет и 14 важных фрагментов истории Украины. 

Режиссер, автор сценария и сопродюсер - Михаил Ильенко. Спродюсировали картину Филипп Ильенко, Марианна Новикова, Андрей Ризоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлия Чернявская, Виталий Шереметьев и другие.

Главные роли в фильме исполнили профессиональные актеры: Иванна Ильенко (Екатерина), Дмитрий Линартович (Иван), Богдан Бенюк (Ломака), Сергей Романюк (Бригадир), Олег Примогенов (Генерал), Мирослав Гай (Кайсак Бабай), Татьяна Нагорняк (Изольда) , Евгения Конюх (Маруся), Василий Кухарский (Семен Босый), Дмитрий Рыбалевский (Василий). А также звезды украинского кино, музыки и телевидения: Ахтем Сеитаблаев, Олег Скрипка, Сергей "Фома" Фоменко, Олег "Фагот" Михайлюта, Иван Леньо, Галя и Леся Тельнюк, Тарас Компаниченко, Дмитрий и Виталий Капрановы, Анна Заклецкая, Роман Коляда.

Как сообщалось, недавно команда фильма объявила о начале совместного проекта с Фондом "Вернись живым": семь гривень с каждого билета на "Толоку" будут перечислены фонду и направлены на помощь армии.

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У Тараса Шевченко есть баллада о том, как влюбились в Екатерину трое казаков. Свой выбор Екатерина доверила судьбе, пообещав стать женой тому, кто освободит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, который на самом деле оказался любимым Екатерины. Ждать "брата", по сюжету фильма, ей придется не одно столентие, старея и не теряя надежды. Этот рассказ, как притча, пролетает сквозь историю Украины, воспроизводит ее драматические и героические эпизоды. Каждое испытание разрушает хату Екатерины. Но она упорно, как и многие поколения украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.

Возраст украинской хаты короток - от войны до войны. Если бы не толока, не было бы где и встретить своего любимого. Благодаря толоке ни одна хата в Украине никогда не была "скраю", всегда в центре громады.

Кинопроект "Толока" стал одним из победителей третьего конкурсного отбора Госкино. В результате дофинансирования картина получила государственную финансовую поддержку в размере почти 28,4 миллиона гривень, что составляет 98% от общей стоимости производства.

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Фильмы, Кино, Толока, Афиша, Постер.
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