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Съемки нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза начались (Фото)

Съемки нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза начались (Фото)
21:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Выход картины запланирован на 2021 год.

Стартовали съемки нового фильма "Бэтмен", выход которого запланирован на 2021 год.

Об этом в своем Twitter объявил режиссер картины Мэтт Ривз. Он опубликовал фото хлопушки, которое подписал хэштегом #DayOne.

Как ранее указывалось, британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге "Сумерки", официально назначен на роль следующего Бэтмена. Женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц. А Энди Серкис - дворецкого Альфреда.

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Напомним, что в сети появился официальный дублированный трейлер боевика "Авангард" с Джеки Чаном в главной роли. Режиссером фильма выступил Стэнли Тун.

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Фильмы, Кино, Бэтмен, Колин Фаррелл, Новый Бэтмен.
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