Съемки нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза начались (Фото)

Стартовали съемки нового фильма "Бэтмен", выход которого запланирован на 2021 год.
Об этом в своем Twitter объявил режиссер картины Мэтт Ривз. Он опубликовал фото хлопушки, которое подписал хэштегом #DayOne.
Как ранее указывалось, британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге "Сумерки", официально назначен на роль следующего Бэтмена. Женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц. А Энди Серкис - дворецкого Альфреда.
#DayOne #TheBatman cc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3
— (@mattreevesLA) January 27, 2020
Напомним, что в сети появился официальный дублированный трейлер боевика "Авангард" с Джеки Чаном в главной роли. Режиссером фильма выступил Стэнли Тун.