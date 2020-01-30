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Кинопремия "Сезар" 2020 объявила список номинантов

Кинопремия "Сезар" 2020 объявила список номинантов
10:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:Церемония вручения призов "Сезар" состоится в Париже 28 февраля. В этом году она пройдет в 45-й раз.

Фильм 86-летнего польско-французского режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" стал лидером по количеству номинаций на национальную кинопремию Франции - приз "Сезар" в 2020 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже Ален Терзян, президент Академии киноискусства Франции, присуждающей главную французскую кинопремию, сообщает RFI.

Как сообщается, "Офицер и шпион" - это экранизация одноименной новеллы британского писателя и журналиста Роберта Харриса, который в соавторстве с режиссером написал сценарий картины.

Фильм Полански рассказывает о самом громком судебном процессе в истории Франции - "деле Дрейфуса". Это история об офицере-еврее, которого несправедливо приговорили за шпионаж в пользу Германии.

Главные роли в фильме исполнили Жан Дюжарден и Луи Гаррель. Дюжарден играет роль полковника Жоржа Пикара, бывшего преподавателя Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель) в Высшей военной школе, который отчаянно доказывал невиновность Дрейфуса и первым указал на реального виновного, майора Эстерхази (за что поплатился карьерой). Оба актера получили номинации на призы за лучшую мужскую роль - главную и второго плана соответственно.

Роман Полански получил номинацию на "Сезар" за лучшую режиссуру и лучший сценарий-экранизацию (вместе с Робертом Харрисом). "Офицер и шпион" претендует также на призы лучшему оператору, за лучшую музыку (Александр Деспла), лучшие сценарий и декорации.

За приз "Сезар" в главной категории - лучшему французскому фильму года - соревнуются семь картин: "Прекрасная эпоха", "По воле Божьей", "Особенные", "Офицер и шпион", "Отверженные", "Портрет девушки в огне" и "Боже мой!".

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По 11 номинаций получили два фильма-участника главного Каннского кинофестиваля прошлого года, "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса и "Отверженные" Ладжа Ли ("Отверженные" также представят Францию на "Оскаре" через 10 дней).

10 номинаций получила другая каннская лента, "Портрет девушки в огне" кинематографистки Селин Сьяммы, которая получила в Каннах приз за лучший сценарий и "Квир-Пальмовую ветвь" (за освещение темы ЛГБТ в кинематографии). Адель Энель и Ноэми Мерлан, сыгравшие главные роли в этой картине, получили номинации на приз лучшей актрисе.

Восемь номинаций получила картина Франсуа Озона "По воле Божьей", остросоциальная драма про жертв священников-педофилов, завоевавшая также в прошлом году Гран-при кинофестиваля в Берлине.

Столько же, восемь номинаций, на счету у каннской детективной драмы Арно Деплешена "Боже мой!". на призы в семи категориях претендует драматическая комедия "Особенные" режиссерского дуэта Эрика Толедано и Оливье Накаша, известного по картине "1+1".

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Париж, Фильмы, Кинопремия, Премия, Кино, Сезар, Сезар 2020.
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